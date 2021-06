Ancora un assalto dei baby-vandali ai distributori automatici, filmano e mettono in rete la bravata

TERMOLI. Incredibile ma vero, dopo nemmeno 24 ore dall'ultimo assalto ai distributori di merendine e bevande di via XX Settembre, questa mattina tra le ore 7 e le 8 una squadra di 6-7 ragazzini in età scolare, sicuramente minori, hanno fatto un blitz devastandoli di nuovo e poi scioccamente non curandosi nemmeno delle telecamere che hanno ripreso tutto il blitz, che hanno fatto? Hanno filmato e postato sui social la loro bravata. Naturalmente dopo l'ennesima denuncia dei titolari ormai allo stremo per questa situazione, per le forze dell'ordine è stato semplicissimo andare a colpo sicuro per acciuffare quasi ancora con le mani nella marmellata, gli sprovveduti ladri di merendine. In effetti pare che ne mancano ancora due all'appello, ma presto cadranno nella rete anche loro. Davvero si resta senza parole davanti a tali situazioni, perché ci mettiamo anche nei panni dei genitori di questi ragazzi, che appunto essendo ultra minorenni, hanno dovuto per forza di cose essere stati chiamati dagli inquirenti, perché responsabili delle gesta dei figlioli minori. A cosa serviva loro rendersi protagonisti di queste bravate senza senso solo per farsi belli magari sui social? Non pensando minimamente al danno che arrecavano ai proprietari dell'area distributori, che oggi sono disperati per l'ennesimo danno subito gratuitamente, per portare a casa chissà quale bottino ingente.