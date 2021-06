Auto fuori strada a San Martino, conducente estratto dalle lamiere

SAN MARTINO IN PENSILIS. Intorno alle 7.25 auto fuori strada nell'agro di San Martino in Pensilis, sulla SP 40, arteria ultimamente parecchio presente in cronaca. Sul posto la squadra di Termoli dei Vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere. Intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino.

I Vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere dell'auto per estrarre la conducente, il 118 presente sul posto ha prestato l'assistenza sanitaria e ha trasportato la persona ferita al San Timoteo. Sempre dal 115 messa in sicurezza l'auto.