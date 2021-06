Tenta di rapinare la farmacia, non riesce ad aprire la cassa e fugge via

TERMOLI. Quartiere movimentato quello di Difesa Grande negli ultimi giorni. Se in via delle Mimose è stato fatto esplodere un ordigno, nel pomeriggio di due giorni fa in via delle Querce, sempre nella stessa zona, in linea d’aria a poche centinaia di metri, ma verso Sud, c’è stata una tentata rapina.

Ad agire un giovane, presumibilmente tra i 18 e i 20 anni, che si è presentato in farmacia, quella zonale, intorno alle 17, con un coltello da cucina, minacciando le due persone, titolare e collaboratore, presenti nell’esercizio.

Aveva il volto travisato dal casco, ha provato a forzare la cassa, ma non ci è riuscito e poi si è dileguato, lasciando cadere e abbandonando anche l’arma bianca con la quale aveva provato a rapinare la farmacia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, col reparto scientifico, per acquisire le eventuali impronte lasciate dal ragazzo, che era particolarmente agitato.