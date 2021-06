Lettere al direttore Lettera aperta al furbetto della differenziata

TERMOLI. Caro “Sig. S”, Ti riconosci in questa foto scattata verso le 7. 40 di sabato 29 maggio? E’ stata una di quelle ormai solite occasioni in cui Ti diverti ad usare il nostro bidone condominiale di via Martiri della Resistenza per disfarti dei tuoi rifiuti personali (invece