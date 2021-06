SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ennesimo scontro frontale in basso Molise in questa prima metà di giugno.

E’ avvenuto sulla statale 483, strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni, intorno alle 22.45.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise soccorso coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere due feriti da una delle auto uscite fuori strada dopo il violento impatto.

Si tratta di due anziani coniugi residenti a San Giacomo, di 79 e 83 anni, G. C. e M. C. B., che si trovavano in una Ford Fiesta. Entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

I Vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza i due veicoli, l’altra era una Lancia Delta, prestando assistenza ai Carabinieri di Termoli, illuminando lo scenario per permettere al personale dell'Arma di effettuare i rilievi.

Il conducente dell’altra vettura, un 43enne di Guglionesi, dopo lo scontro si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, ma è stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine, con lievi ferite e in stato di forte choc, sempre soccorso successivamente dal 118.