TERMOLI. I residenti del centro storico non ne possono già più.

Appena furono allentate le prime misure anti-Covid, i fine settimana divennero una bolgia. Ora, con la zona bianca e l’arrivo dell’estate è anche peggio.

Un video virale che girando su WhatsApp mostra un adulto protagonista di disordini lungo il corso nazionale affollato da ragazzi, letteralmente scaraventato fuori da un locale.

Altri interventi delle forze dell’ordine sono stati necessari tra piazza Insorti d’Ungheria e la zona vicina a piazza Sant’Antonio, con aggressioni e risse, questo quanto riferito da chi stava in giro nottetempo, ma a farsi sentire sono le famiglie che lì abitano.

«Anche oggi, come anche ieri, la settimana scorsa, noi abitanti di via Ruffini ci siamo svegliati, quel poco che siamo riusciti a dormire, visto che hanno urlato e urinato fino alle quattro di questa mattina, in un lago di urina, si ha paura del virus, ma noi abbiamo maggior paura di prendere tante malattie vivendo in questo schifo. Ormai siamo stanchi, una battaglia iniziata da troppi anni», le poche parole che ancora si sono sentiti di dire, ormai sfiduciati per l’atteggiamento di inciviltà costretti a subire.