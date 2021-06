Auto contro scooter in piazza del Papa, 50enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Ennesimo incidente stradale delle ultime ore sulla costa, sembra davvero un refrain. A scontrarsi, intorno all’ora di pranzo, una Fiat Panda e uno scooter in piazza Giovanni Paolo II. Un 50enne di Termoli, che era in sella al motociclo, è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per accertamenti. Aveva subito delle escoriazioni. I rilievi del sinistro affidati agli agenti della Polizia municipale adriatica.