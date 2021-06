Scontro in via Corsica, ferita una centaura

TERMOLI. Uno scontro tra un'auto furgonata e una moto è avvenuto nel pomeriggio in via Corsica, alla rotatoria di viale Marinai d'Italia. Disagi anche alla circolazione per permettere di soccorrere una donna, rimasta ferita dopo l'impatto e la caduta a terra in sella alla moto. La centaura, una 54enne di Biella, è stata trasportata dal 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza di Termoli al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Dovrebbe aver rimediato alcune fratture, trasportato anche il conducente della moto, un 55enne, sempre di Biella.