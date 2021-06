Scontro tra 2 auto sulla statale 16 a San Severo, morta una persona

SAN SEVERO. E' di un morto il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera, a San Severo, lungo la Statale 16. L'impatto ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione all'altezza della progressiva chilometrica 646.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che ha estratto dalle lamiere uno dei feriti, rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori sanitari del 118 e dell'elisoccorso: è deceduto poco dopo. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri.