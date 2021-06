Ciclista 72enne rovina a terra sulla SP 96 a Petacciato, trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Ciclista 72enne residente a Petacciato rovina a terra e si fa male sulla SP 96, in territorio di Petacciato. E' avvenuto stamani, poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il 118 Molise con la postazione di Montenero di Bisaccia, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 72enne, C. I. le sue iniziali, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.