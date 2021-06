Non ce l'ha fatta il 72enne caduto in bici a Petacciato, l'addio a Carlo

PETACCIATO. Non ce l'ha fatta il 72enne residente a Petacciato caduto ieri mattina con la bici sulla SP 96, intorno alle 9. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Petacciato e il 118 Molise con la postazione di Montenero di Bisaccia, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 72enne era stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri. Gravi le lesioni rimediate alla testa che ha battuto sull'asfalto, trauma cranico fatale all'anziano.

A darne l'annuncio il sindaco Roberto Di Pardo: «Purtroppo, causa una tragica fatalità, ieri 19 giugno, è venuto a mancare Carlo Ioannone. Carlo era conosciuto e benvoluto da tutto il paese. Con la sua bicicletta non c’era un giorno, con vento, pioggia o sole, che non ritornasse in paese. Dalle ore 13 fino alle ore 18, sarà allestita la camera ardente presso la casa funeraria di Bavota a Termoli per tutti coloro volessero rendergli l’ultimo saluto. I funerali domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di San Rocco».

Le spese saranno sostenute dall'amministrazione comunale di Petacciato, poiché Carlo non aveva familiari viventi.