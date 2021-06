Auto contro scooter in via Maratona

TERMOLI. Grande spavento in via Maratona nel pomeriggio di oggi. Possiamo dire al solito incrocio, quello con via Montecarlo, un'auto si è scontrata con uno scooter. Centauro ferito, ma non in gravi condizioni per fortuna. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Polizia municipale di Termoli. Ai Vigili urbani il compito di rilevare il sinistro e di disciplinare la circolazione. Il conducente del motociclo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.