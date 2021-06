TERMOLI. Proiettile di obice della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in un terreno adiacente alle abitazioni di via Pertini nelle ultime ore. Per fortuna, pur trattandosi di un residuato bellice, non è un ordigno esplosivo e per cui non ci sono rischi legati alle deflagrazioni. Le operazioni di rimozione sono in corso nella mattinata di oggi, impegnati i Carabinieri della compagnia di Termoli, l'Esercito e anche la Croce rossa italiana in appoggio.