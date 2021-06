Cerca di evitare un grosso cinghiale e finisce per schiantarsi in auto contro il guardrail Copyright: Termolionline.it

PORTOCANNONE. Allarme ungulati, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Perché? Il rischio per gli automobilisti è sempre molto alto. Stamani un incidente causato dall'allattraversamento di un cinghiale all’ingresso di Portocannone, sulla Strada Provinciale 84 che sale dopo l’ex Zuccherificio in paese ha visto una Fiat Cinquecento gialla schiantarsi contro un guardrail. L'auto è andata pressoché distrutta.

Il conducente, il 44enne G. B., ha cercato di evitare l'impatto con l'esemplare, di grosse dimensioni pare, finendo contro la barriera metallica.

Ha rimediato un trauma cranico con ferita alla testa. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito il 44enne al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.