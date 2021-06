Incidenti stradali a Termoli, auto contro scooter in via Magellano: ferito 28enne

TERMOLI. E' stata una serata concitata in città quella di ieri a Termoli. Diversi gli episodi di cronaca, tra cui due incidenti stradali.

Il primo, pare senza grosse conseguenze, c'è stato in via Corsica, con l'intervento della Polizia municipale.

Intorno alle 20, scontro anche tra scooter e auto in via Magellano, con l'intervento dei Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo un 28enne termolese, N. M., che nell'impatto con l'altro veicolo, aveva riportato alcune escoriazioni.