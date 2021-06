In rianimazione il 44enne salvato dai Vigili del Fuoco nella scarpata vicina all'A14

TERMOLI. E' ricoverato in coma farmacologico il 44enne pugliese che ieri è stato letteralmente 'ripescato' da Vigili del Fuoco e 118 a Termoli, nei pressi dell'A14.

Il pugliese ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli in coma farmacologico ed è risultato essere positivo al testo sull’assunzione di stupefacenti. Il 44enne è arrivato in condizioni molto gravi tanto da essere trasferito nel reparto di Rianimazione per essere intubato. I primi esami hanno mostrato, infatti, che l’uomo avesse assunto delle droghe pesanti prima di finire nelle scarpata e quando è arrivato in ospedale faceva difficoltà a respirare.

Episodio inquietante al vaglio delle forze dell’ordine quello avvenuto nella serata di ieri attorno alle 20.15, quando Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e 118 Molise, hanno soccorso, un uomo letteralmente “scaraventato” nella scarpata dell’A14, vicino al casello di Termoli, sulla statale 87, da un furgone di colore rosso, sulle cui tracce ci sono appunto le forze di Polizia. Si tratta di un 44enne originario di Margherita di Savoia, rimasto gravemente ferito, poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Ora l’attenzione degli inquirenti è capire le ragioni di questo ‘strano’ abbandono, che ha comunque provocato un ferimento e risalire al furgone da cui è stato lanciato e soprattutto a chi c’era dentro.