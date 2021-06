Auto in retromarcia investe una 70enne in via India

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Ancora un investimento pedonale a Termoli, è avvenuto alle 11.30, stamani, in via India. Ferita una donna di 70 anni, L. D. S., da un’autovettura che stava facendo retromarcia. La signora è stata soccorsa dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la 70enne al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, con un trauma alla mano conseguente alla caduta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale, per disciplinare il traffico e soprattutto rilevare il sinistro. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288