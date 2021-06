Scontro tra auto e trattore, agricoltore muore sul colpo tra San Severo e Torremaggiore

SAN SEVERO. Ancora sangue sulle strade di Capitanata. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 11, lungo la Provinciale 30, che collega San Severo a Torremaggiore, quasi all'altezza della Statale 16.

L'impatto, violentissimo, ha coinvolto due mezzi: una utilitaria Renault e un trattore agricolo. Nulla da fare per l'agricoltore, che è morto sul colpo. Al momento non sono note le sue generalità. Ferito e trasportato in ospedale, in gravi condizioni, il conducente dell'utilitaria.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di San Severo, che si occuperà dei rilievi e degli accertamenti del caso. Per garantire le operazioni, sia tecniche che di soccorso, il traffico è stato deviato in zona dagli operatori.