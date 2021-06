Carabinieri Forestali salvano gabbiano ferito a Rio Vivo

TERMOLI. Zampa sinistra e ala sinistra rotta per un esemplare di gabbiano reale, soccorso da alcuni bagnanti e poi dai Carabinieri Forestali della stazione di Termoli, col comandante Amicone, in spiaggia a Rio Vivo.

La segnalazione fatta da chi si trovava in spiaggia è stata provvidenziale, il gabbiano non riusciva più a prendere il volo. Dopo l'intervento di recupero da parte dei Carabinieri Forestali, il volatile è stato portato in caserma e nell'arco del pomeriggio verrà trasferito al centro di recupero della fauna selvatica di Pescara.