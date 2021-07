Nessun favoreggiamento, dopo 7 anni di odissea assolto l'avvocato Luigi Giardino

LARINO. E' stato assolto dal Tribunale di Larino, dalla grave accusa di favoreggiamento personale, l’avvocato Luigi Giardino, noto professionista del Basso Molise. Sottoposto a processo per aver — secondo l’accusa - favorito un imprenditore di Campomarino, accusato a sua volta di lesioni personali gravi a danno di un suo ex dipendente. II professionista, assistito dall’avvocato Roberto D’Aloisio di Termoli, è stato assolto con formula piena dal Giudice Federico Scioli che, all'esito del processo protratto per più udienze, dopo un'ora di camera di consiglio ha deciso per l’insussistenza del fatto, ponendo fine a un'odissea giudiziaria durata 7 anni.

“Sono soddisfatto per l’assoluzione, ha dichiarato l’avvocato Giardino, anche se ero certo fin dall'inizio di questa assurda vicenda, che mi ha vista imputato solo per aver contraddetto il Pm nell' esercizio delle mie funzioni, che l’avvocato Roberto d' Aloisio, amico personale e presidente dei penalisti frentani, sarebbe riuscito a far prevalere la mia assoluta innocenza, per un caso che ha i connotati dell' attacco alla libertà delle prerogative costituzionali e del diritto di difesa".

L'avvocato Roberto d' Aloisio ha annunciato che procederà ad azione legale per ottenere, in favore del proprio collega e assistito, il ristoro dei danni subiti e il rimborso delle spese legali di difesa.