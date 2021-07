Pestato da altri ragazzi, 14enne con distacco parziale dell'orecchio: polemica M5S

CAMPOMARINO. Una denuncia pubblica, quella di un residente, nel gruppo Sei di Campomarino se…, ripresa come polemica politica dal Movimento 5 Stelle. «L'altra sera (mercoledì, ndr), nei pressi della chiesa di Campomarino lido, un ragazzo di 14 anni è stato aggredito da un’orda di ragazzi di età diversa (14/20 ) Il giovane ha riportato il distacco parziale dell'orecchio con danni all'udito ancora in fase di valutazione da parte dei sanitari. Alcuni autori dell'aggressione sono stati identificati altri sono in fase di identificazione. Si cercano testimoni con alto senso di civiltà e giustizia che possano contribuire alla ricostruzione dei fatti. I genitori hanno sporto regolare denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri». I pentastellati hanno subito rincarato la dose: «Siamo sconvolti dalla notizia del ragazzo di 14 anni, aggredito l’altra sera nei pressi della chiesa di Sant'Anna a Campomarino Lido. Un senso di rabbia ci assale... Quindi chi viene in vacanza non può uscire con tranquillità a fare una passeggiata perché tutto può accadere?

Ci tornano in mente i tanti articoli del passato, pubblicati da chi oggi siede in maggioranza, che giustamente criticavano un sistema di videosorveglia inesistente. Il consigliere Romano, ormai veterano delle battaglie sul nulla già in passato, anche adesso, all’interno di questa amministrazione è rimasto ancorato sul nulla. Hanno fatto un’intera campagna elettorale sbandierando una sicurezza cittadina da far impallidire i supereroi che combattono il crimine (sic!). Telecamere, foto-trappola, controlli, controllori.... Ma de che? Il nulla appunto! Non c'è nessun piano di controllo della polizia municipale oltre le 19, telecamere disattivate, foto-trappole inesistenti.

Queste sono le anticipazioni di una stagione che ci vedrà arrivare a 80mila presenze, con un paese allo sbando. Ci chiediamo se questa amministrazione si renda minimamente conto che ha disatteso ogni aspettativa, anche dai suoi stessi sostenitori. Ma questa maggioranza si impegna molto, si certo... Sono tutti impegnati a destreggiarsi per evitare conflitti d’interesse che puntualmente, quando vengono portati in Consiglio (per obbligo) vedono sparire, quasi per magia, qualche componente di questa maggioranza, evitando così la votazione. Il nostro buon cuore ci fa pensare che lascino l'aula per la vergogna, ma sappiamo bene che invece è solo per riempirsi il portafogli».