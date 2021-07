L'incidente in Piazza Giovanni Paolo II Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Due gli incidenti avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Termoli. Il primo è stato segnalato in via Cesare Battisti, nel pieno centro della città. A perdere il controllo dello scooter di cui era alla guida un 45enne del posto, M. R.

È stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Stessa sorte per un 50enne, F. G, che in sella alla sua moto si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione in piazza Giovanni Paolo II. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, unitamente ai soccorsi del 118 Molise e dei volontari della Misericordia di Termoli.