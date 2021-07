Furto con scasso in pieno giorno, nel mirino un ortofrutta in via De Gasperi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mesi di restrizioni anti-Covid, stagioni intere con pochi episodi di criminalità. Ora sembra che ci sia un'accelerata sulla costa, in occasione della stagione estiva. Furto con scasso quello consumato nel primo pomeriggio di oggi, in via De Gasperi a Termoli. Secondo alcune testimonianze, un ragazzo in sella a uno scooter blu si è avvicinato a un negozio di frutta che si trova in quella strada e ha messo a segno un colpo, danneggiando peraltro l'attività. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, per i rilievi attraverso cui cercare di risalire all'autore.