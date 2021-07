Le cassette per le offerte ritrovate dagli Agenti Copyright: Personale

TERMOLI. Nella tarda serata di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Termoli sono intervenuti a seguito di chiamata giunta sul numero di emergenza 113 per la segnalazione di un cittadino che mentre viaggiava sul suo scooter aveva notato una persona alla guida di un motoveicolo con a bordo due cassette sacre per le offerte.

I poliziotti del Commissariato, a seguito della chiamata si sono recati immediatamente sul posto, dove hanno trovato il cittadino autore della segnalazione che poco prima era stato minacciato e spinto a terra dall’uomo che aveva destato i suoi sospetti, il quale, accortosi di essere seguito, lo aveva avvicinato e aggredito prima di darsi alla fuga.

Grazie alla descrizione fornita, gli Agenti hanno pensato di poter risalire all’identità del responsabile e pertanto si sono recati in un Comune posto a poca distanza da Termoli, presso l’abitazione di un noto pregiudicato, agli arresti domiciliari per i pregressi reati commessi. Giunti a casa dell’uomo, lo hanno sorpreso mentre tentava di aprire le cassette delle offerte poco prima rubate.

Anche a seguito di ulteriori riscontri basati sui racconti di alcuni testimoni che nella stessa fascia oraria avevano notato un uomo con lo stesso abbigliamento indossato dal sospettato nei pressi della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Termoli e della constatazione da parte del parroco dell’asportazione delle cassette delle offerte, gli uomini del Commissariato hanno tratto in arresto l’uomo, di 49 anni e con numerosi precedenti a carico, per il reato di rapina impropria e per evasione dagli arresti domiciliari.