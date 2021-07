Investito ciclista 76enne sulla statale 16, trasportato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Ancora una emergenza stradale per il 118 Molise e per i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sopraggiunti sulla statale 16 in tarda mattinata in direzione Sud, nei pressi di "Tir Molise". Un ciclista 76enne di Campobasso, L. C., è stato investito da un'auto. Subito trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, con trauma cranico e diverse escoriazioni. Intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza.