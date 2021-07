TERMOLI. Fiamme alte e pericolose in contrada Porticone stamani. Un focolaio divampato da via Padova, come documentato dall'onnipresente Michele Trombetta, coi Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che subito hanno preso in mano la situazione, poiché anche a causa del forte vento, c'era il rischio concreto che il rogo avvicinasse anche le abitazioni, in una zona peraltro nemmeno così lontana dalla ferrovia e dalle altre assi viarie strategiche.

L'intervento del 115 è stato tempestivo e risolutore, nel circoscrivere il perimetro dell'incendio e impedire che si propagasse in modo incontrollato. La colonna di fumo che si è stagliata in cielo con la combustione di sterpaglie e vegetazione selvaggia è stata visibile sia dal lungomare che a distanza di chilometri.