Rubò in un bar del lido di Petacciato, 55enne tedesco rintracciato e denunciato

TERMOLI-PETACCIATO. Nell’arco della giornata, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi controlli sul territorio e, nello specifico, nei Comuni di Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Portocannone.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 33 veicoli, 42 persone ed effettuate 5 perquisizioni d’iniziativa tra veicolari, personali e domiciliari.

In particolare, a conclusione di attività d’indagine, i militari della Stazione di Petacciato hanno deferito in stato di libertà un 55enne censurato di origine tedesca, resosi responsabile di furto aggravato verificatosi la notte del 23 marzo scorso all’interno del bar di un lido balneare di quel centro, quando un ignoto aveva forzato un infisso per introdursi nell’esercizio ed asportare euro 140 in contanti, 20 bottiglie di liquori e diverse stecche di sigarette varie marche, con un danno complessivo non assicurato pari ad euro 500 circa. All’epoca le indagini, immediatamente avviate a seguito di denuncia sporta dal titolare dell’attività commerciale, avevano permesso di estrapolare, da sistemi di videosorveglianza ubicati nella zona, alcuni fotogrammi ritraenti l’autore del reato che però era rimasto inizialmente ignoto. Solo successivamente, proprio nel corso di servizio perlustrativo, militari dello stesso Comando Arma riconoscevano il malfattore in un uomo che transitava a piedi nel centro di Petacciato, sottoponendolo immediatamente a controllo, identificandolo con certezza nell’autore del crimine e deferendolo in stato di libertà per furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale.