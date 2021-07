In giro per il centro termolese con un coltello da cucina, denunciato 38enne

TERMOLI. Sempre nell’ambito del medesimo contesto operativo, inoltre, personale del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino un 38enne censurato di origine romena per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 110/1975. Nella circostanza l’uomo, notato dai militari mentre transitava con atteggiamento sospetto nel centro di Termoli, veniva immediatamente sottoposto a controllo e perquisizione personale d’iniziativa, venendo trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 22 con lama di cm 11, di cui lo stesso non sapeva giustificare il porto. L’arma veniva pertanto sottoposta a sequestro in attesa di essere depositata presso il competente ufficio corpi di reato, mentre l’uomo – appurate le sue oggettive responsabilità penali in merito a quanto accertato – veniva deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, le attività di controllo del territorio da parte della Compagnia di Termoli, allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati fonte di maggior allarme sociale e, in particolare, quelli predatori e quelli in materia di armi, al fine di fornire un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa da parte dei cittadini.