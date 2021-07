Schianto mortale auto-moto, 27enne infermiere molisano perde la vita in Abruzzo

CASOLI. Un infermiere 27enne di origine molisana, di Agnone, Mario Sca, ha perso la vita nella serata di ieri a Casoli, in provincia di Chieti, mentre viaggiava in sella alla sua Kawasaki 650 sulla strada pedemontana 100, nella zona industriale. Fatale il violento scontro con una Fiat Punto, gudata da un 20enne. Il molisano, che ora risiedeva a Lanciano, lavorava alla Rsa di Casoli, nel reparto Covid. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Secondo le prime informazioni, a causare lo schianto una svolta a sinistra dell'auto, con la moto che è andata a impattare sulla portiera del conducente. La Procura di Lanciano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.