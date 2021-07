Mucchietti Immobiliare, il Gup proscioglie l'ex dirigente all'Urbanistica Livio Mandrile

TERMOLI. Cronache urbanistiche della precedente amministrazione: l’architetto Livio Mandrile, ex dirigente della giunta Sbrocca, difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro, è stato prosciolto da tutte le accuse di omissioni di atti di ufficio dal Gup di Larino Federico Scioli a seguito della denuncia della società Mucchietti Immobiliare.

Lo scorso 12 luglio si è tenuta l’udienza preliminare con il Gup Federico Scioli, che ha visto l’architetto Livio Mandrile, già dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Termoli con l’Amministrazione Sbrocca, prosciolto per il reato di omissione di atti d’ufficio perché il fatto non sussiste.

La vicenda risale a qualche anno fa quando la società Mucchietti Immobiliare, proprietaria di un terreno in Termoli ove avrebbe voluto costruire, aveva querelato il Sindaco Sbrocca, l’assessore Gallo i consiglieri comunali ed addirittura i membri della Commissione consiliare urbanistica (che sono poi consiglieri comunali) nonché il dirigente Mandrile colpevoli secondo la società di non aver approvato il progetto edilizio che la riguardava. Già precedentemente la società aveva inviato diffide scritte a tutti i consiglieri invitandoli a non votare la proposta dell’Ufficio Urbanistica in Consiglio Comunale.

A seguito della suddetta denuncia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino richiedeva il rinvio a giudizio solo per l’architetto Livio Mandrile a cui contestava il reato di omissioni di atti d’ufficio.

Ieri l’epilogo della vicenda, che all’epoca aveva avuto grande risalto nella cronaca, ha visto il Gup prosciogliere l’architetto Livio Mandrile assistito e difeso dall’avvocato Nicolino Cristoforo con una formula piena e non ravvedendo ipotesi di reato nell’attività eseguita dall’allora dirigente cosa evidenziata precedentemente dalla stessa Procura per il sindaco Sbrocca, per l’assessore all’Urbanistica Gallo e per i consiglieri comunali.