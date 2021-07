SAN MARTINO IN PENSILIS. Emergenza a San Martino in Pensilis, una giornata infernale quella odierna, con temperature al picco stagionale e vento caldo che spinge dal Mediterraneo ad alimentare un clima che definire torrido è poco. Purtroppo, cornice ideale per la propagazione pericolosa di incendi, come quello che sta mettendo alle corde un vasto territorio al confine con Ururi. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, volontari del Sae 112.

Alcune famiglie sono state fatte evacuare a titolo precauzionale.