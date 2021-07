Blackout a Termoli causato da guasti e incendi, entro mezzanotte tutte le utenze ripristinate

TERMOLI. Abbiamo chiesto al dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove novita' sui blackout elettrici. Ecco la risposta: Sono stato contattato dalla responsabile regionale di E-Distribuzione che mi ha comunicato quanto segue:

“Dal pomeriggio di oggi su Termoli si sono registrati 5 guasti su cavi MT (media tensione) e due principi di incendio in cabina secondaria. Al momento sono disalimentate circa 1000 utenze nelle zone di via delle acacie, via molinello, zona parco comunale e zona artigianale. I nostri tecnici e i nostri operativi sono a lavoro per ripristinare gli impianti danneggiati e si stima di superare l’attuale situazione di emergenza entro le prossime 2 ore”.