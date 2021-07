Rogo a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

Rogo a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

Rogo a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

Rogo a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

Rogo a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ancora attivo l’incendio di sterpaglie e vegetazione che da ieri interessa la zona di San Martino in Pensilis, nella provincia di Campobasso. Nella clip video il lavoro dei velivoli della flotta aerea Corpo nazionale, un canadair e un elicottero, intervenuti ieri a difesa del centro abitato. All’opera di contrasto delle fiamme hanno partecipato anche Carabinieri Forestali e volontari per l’antincendio regionale. Impegnati anche il Sae 112, il Cvp Campomarino, i Carabinieri della compagnia di Larino e ieri anche il 118.

Nel corso delle operazioni di spegnimento di ieri, evacuati numerosi nuclei familiari del paese vecchio, poi rientrati in serata, dopo gli ultimi lanci effettuati dai velivoli, mentre gli ospiti della Casa famiglia sono stati trasferiti prima nella scuola del paese, quindi nelle strutture di Mafalda, Tavenna e Portocannone.