Scontro tra due vetture nel nucleo industriale, feriti i conducenti

TERMOLI. Secondo incidente stradale in due giorni nell'area del nucleo industriale di Termoli. Stamani due le auto coinvolte in contrada Pantano Basso, un 20enne di San Martino in Pensilis, L. P., e un 26enne di San Felice del Molise, M. R.

Il sinistro è avvenuto in via Enzo Ferrari, angolo via Bachelet. Danni alle autovetture, una Seat ibiza e una Renault Modus. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito i due conducenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.