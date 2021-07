Colpi di pistola contro l'abitazione del 42enne ucciso sullo scooter a San Severo

SAN SEVERO. Polveriera criminalità a San Severo. Col bimbo di 6 anni, colpito all’addome da una pallottola, e lo zio ucciso sullo scooter durante il corteo per la vittoria dell’Italia agli Europei domenica scorsa, c’è chi non si accontenta e spara colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione dell’uomo assassinato, il 42enne Matteo Anastasio. «Un paio i colpi esplosi, pare a salve; contestualmente agli spari sarebbe stato udito il rombo di una moto – riferisce FoggiaToday - sul posto, per verificare l'accaduto e contestualizzarlo, è intervenuta la Polizia - com squadra mobile di Foggia, commissariato di San Severo e Reparto prevenzione crimine - che è già impegnata sulle indagini dell'omicidio».