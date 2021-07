Operazione antidroga Robocop, esce dal carcere dopo quasi 4 mesi

LARINO. Il 26 marzo scorso in tre furono arrestati, nel corso di un blitz antidroga compiuto nelle località di Larino, San Martino in Pensilis, Campomarino e Portocannone. Uno solo subì la custodia cautelare in carcere, in quella che venne definita Operazione Robocop, per disposizione del gip Rosaria Vecchi.

L’indagato ancora in regime di detenzione è stato ora confinato agli arresti domiciliari, chiesti dall’avvocato difensore Vittorino Facciolla e concessi dal gip frentano Federico Scioli, c’era anche il parere del pm titolare dell’inchiesta, Marianna Meo. Una istanza finalizzata a concedergli anche la facoltà di andare a lavoro.

L’indagine, partita nel 2020, ha avuto come obiettivo l’attività di spaccio posta in essere da tre soggetti, due originari di San Martino in Pensilis ed un foggiano ma domiciliato nel Basso Molise, che avevano il loro raggio d’azione nella zona molisana confinante con la Puglia e in Val di Sangro. Centinaia le cessioni soprattutto di cocaina, ma anche di marijuana, riscontrate dai militari anche mediante sequestri operati durante le attività di indagine che hanno fatto emergere un’attività illecita collaudata nei modi e nei tempi.

La denominazione dell’indagine, Robocop, nasce dal soprannome di uno dei tre destinatari della misura cautelare il quale, in maniera criptica, durante le conversazioni con i suoi acquirenti era solito farsi chiamare con il nome del personaggio fantastico.