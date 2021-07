Auto contro scooter in via Corsica, una donna trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Ancora uno scontro auto-scooter a Termoli, copione tipico estivo riguardo l'infortunistica stradale. E' avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Corsica. Coinvolta una donna, che viaggiava in sella al motociclo, soccorsa dal 118 Molise e trasportata in ambulanza al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. I Carabinieri della compagnia di Termoli hanno compiuto i rilievi.