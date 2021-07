Due immigrati si azzuffano in strada, uno finisce al Pronto soccorso e l'altro al commissariato

TERMOLI. Polizia e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, in strada, tra via Argentina e via Messico.

Proprio all’angolo tra le due vie, due immigrati sono venuti alle mani e uno di loro ha necessitato le cure mediche del Pronto soccorso del San Timoteo.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli, a carico di un giovane del Gamba, soprattutto, portato in centrale.

L’altro, un senegalese, è stato trasportato in ospedale; il senegalese ha rimediato contusioni varie e una sospetta frattura del setto nasale.

La zuffa sarebbe avvenuta per futili motivi.