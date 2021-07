Auto contro scooter sulla statale 16 all'altezza della Torretta di Petacciato

PETACCIATO. Scontro violento sulla statale 16 nella serata di oggi, all'altezza dei Villaggio La Torre, dove un'auto, una utilitaria nera, condotta da una ragazza di Petacciato ha impattato con uno scooter, in sella c'erano padre e figlio. Tre le ambulanze del 118 che sono sopraggiunte per soccorrere le persone coinvolte, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la postazione India che proprio da oggi era in servizio sul litorale tra Petacciato e Montenero di Bisaccia.

I rilievi del sinistro sono stati compiuti dai Carabinieri della compagnia di Termoli. La circolazione al momento è bloccata sull'arteria.

Notizia in aggiornamento