LARINO. Fece parecchio clamore nell’autunno del 2019, quando ci fu l’udienza preliminare, la vicenda dell’autista Asrem denunciato dal Nas Molise, assieme a 4 addetti di una stazione di servizio del basso Molise, per ammanchi sull’acquisto carburanti che vennero all’epoca quantificati in 235mila euro. La sorte del dipendente pubblico seguì una strada processuale differente dagli altri, con un abbreviato che l’ha visto condannato anche in appello. Per gli altri 4, invece, tre giorni fa, il tribunale collegiale di Larino, formato dal presidente Russo e dai giudici Di Nino e Testa, è scattata l’assoluzione. Il legale di uno dei 4 imputati, verso cui erano stati chiesti dal Pm Marianna Meo 2 anni e otto mesi di reclusione, proprio per l’accusa di peculato, in concorso e continuato, l’avvocato Diego Sabatino (gli altri erano Gruosso, Moretti e Cristofaro) ha eccepito che l’autista non fosse incarico di pubblico servizio da parte dell’Asrem, tesi accolta dalla corte, che ha così dichiarato il non luogo a procedere verso i 4 imputati, poiché non c’era una querela di parte che avviasse l’azione penale obbligatoria. Il dipendente Asrem era stato accusato anche lui di peculato in concorso e continuato, procedimento penale che trasse origine nell’inchiesta del Nas Molise, quand’era ancora comandante Antonio Forciniti. Parliamo del 2015. Due informative trasmesse alla Procura per far luce sul consumo esorbitante di carburante, come evidenziano le cifre che abbiamo citato, tutte simulazioni di rifornimento attraverso l’utilizzo della tessera magnetica in dotazione dell’autista Asrem. La stessa Azienda sanitaria regionale del Molise, per mano della commissaria Scafarto, deliberò la costituzione di parte civile contro i presunti correi di questa azione che ha sottratto risorse al medesimo distretto da parte del 64enne dipendente Asrem e degli addetti della stazione di servizio, età variabile dei 4 da 27 ai 38 anni.