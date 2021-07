Cade dal balcone a Rio Vivo, 49enne soccorso e trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Un 49enne residente a Milano, F. V., è stato soccorso nella notte, poco prima dell’alba, in via Rio Vivo, quasi al confine con contrada Marinelle, a causa di una caduta dal balcone avvenuta da circa due metri. Il 49enne si è procurato un trauma cranico e ferite lacero-contuse alla testa nonché un trauma alla spalla. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e la volante del commissariato.