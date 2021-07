Resta ferito in un incidente e se la prende coi soccorritori, 38enne portato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Disavventura nella serata di ieri a Nuova Cliternia per un 38enne di San Martino in Pensilis, coinvolto in un incidente con un'altra autovettura. Sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e i Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione dell'Arma.

Salito in ambulanza è andato in escandescenze, tentando anche di aggredire il personale sanitario, probabilmente non lucido al 100%. E' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.