Incendi in basso Molise, danni al patrimonio boschivo: in volo anche un Canadair Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Incendi diffusi su tutto il territorio, all’opera mezzi, uomini e velivoli dei Vigili del Fuoco per arginare un’emergenza alimentata anche da un caldo davvero insistente nelle ultime 4 settimane.

Dal comando provinciale del 115 fanno sapere che ci sono state numerose chiamate alla sala operativa per le richieste di soccorsi relative a roghi divampati in diverse aree boschive e non del basso Molise.

Molti ettari in fumo a Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello e Guglionesi.

In azione le squadre di Campobasso, Santa Croce di Magliano e Termoli, con l’ausilio di un Canadair, ma anche di San Severo e altre squadre di volontari Aib e Carabinieri forestali, questi ultimi al lavoro per stabilire le cause dei ripetuti incendi che stanno infliggendo importanti danni al patrimonio boschivo bassomolisano.