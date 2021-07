CAMPOMARINO. Due equipaggi del 118 Molise, quello coi volontari della Misericordia di Termoli e la postazione India del Lido, sono intervenuti nella località turistica di Campomarino, nel primo pomeriggio odierno, per uno scontro avvenuto all’incrocio tra via Vanoni e via Einaudi.

Sul posto anche la Polizia locale di Campomarino.

A scontrarsi due auto, con un Suv che finisce poi la sua corsa contro alcune auto in sosta.

Tre i feriti condotti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, tra cui una 74enne e il suo compagno, oltre a un ragazzo.