GUGLIONESI. Il vento della serata di ieri ha reso infernale il sabato sera a Guglionesi. Ancora un incendio ha minacciato l’abitato.

Le fiamme, piuttosto alte e visibili e a chilometri di distanza, hanno lambito le abitazioni in via Dante Alighieri, nei pressi dell’ex hotel Aljope e hanno costretto alcune famiglie precauzionalmente a scendere in strada.

Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che sono riusciti a domare il rogo, evitando il peggio.

La bonifica della zona andata in fumo è proseguita per diverse ore fino a notte inoltrata.