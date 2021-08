Collassa in via Fratelli Brigida nella notte, una 38enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. La febbre del sabato sera colpisce ancora a Termoli. Una donna di 38 anni, originaria di Foggia, M. V. le sue iniziali, è stata trovata riversa a terra in via Fratelli Brigida intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La 38enne, priva di conoscenza, è stata trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Saranno gli esami eseguiti dai medici in viale San Francesco a stabilire le cause che hanno portato la donna a collassare in strada.