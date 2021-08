GUGLIONESI. Situazione drammatica a Guglionesi, sono due i fronti di fuoco che stanno cingendo d’assedio il territorio comunale, sembra di rivedere le scene avvenute a San Martino in Pensilis del 13 luglio scorso.

Una ragazza che stava tentando di spegnere le fiamme vicino casa si è ustionata ed è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli da alcuni ragazzi del posto.

Il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, ha diramato un avviso alla cittadinanza: «Sgomberi dovuti all'incendio in corso, per esigenze di prima necessità rivolgersi presso la palestra in via Catania.

A causa del vasto incendio in corso, e che interessa alcune zone periferiche all’abitato di Guglionesi, alcune aree urbane sono state momentaneamente evacuate per la messa in sicurezza dei cittadini.

Il Comune di Guglionesi informa che chiunque abbia esigenze di prima necessità può rivolgersi agli operatori presso la palestra della scuola media in via Catania».

Sul posto anche diverse gazzelle dei Carabinieri della compagnia di Termoli, oltre ai Vigili del Fuoco e altre squadre in ausilio.