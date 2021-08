Allerta incendi sulla costa, evacuazione via mare dal Lido: sfollati al PalaSabetta

TERMOLI. Giornata campale per gli incendi in basso Molise. Avvisata di ciò che sta accadendo l’amministrazione comunale di Termoli ha subito messo in moto la macchina organizzativa per fornire massima asistenza per tutte quelle situazioni emergenziali che si stanno verificando sul territorio.

Gli incendi che hanno coinvolto la zona di Campomarino hanno indotto forze dell’ordine e mezzi di protezione civile a mettere in salvo dal mare diverse persone che si trovavano in alcuni camping del piccolo centro bassomolisano e che saranno trasportate via mare fino al porto di Termoli. Allerta in tutta la zona di Rio Vivo Marinelle fino a Termoli dove l’intera area viene costantemente monitorata e dove si raccomanda di prestare la massima attenzione.

Sempre a causa dei roghi che si stanno verificando sul territorio, in stazione a Termoli sono fermi tre treni e anche in questo caso l’amministrazione comunale ha allertato le associazioni di protezione civile che sono già sul posto per distribuire acqua e fornire assistenza ai viaggiatori. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono impegnati da diverse ore sul territorio, in zona è già presente un elicottero e non è escluso anche l’arrivo di un Canadair per cercare di spegnere le fiamme.

Nell'ambito delle complesse operazioni di soccorso connesse al vasto incendio litorale molisano, vi è il concorso di 3 unità navali della Guardia di Finanza (due vedette ed un gommone) che a più riprese hanno tratto in salvo e stanno traendo in salvo decine di persone.