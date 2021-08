L'inferno si sposta a Termoli, emergenza senza fine sulla costa

TERMOLI. L'inferno si sposta da Guglionesi e Campomarino a Termoli. Dopo un principio d'incendio che sembrava sotto controllo, un grosso rogo è divampato lungo la statale 87, nei pressi dei palazzi di via Mar Mediterraneo, risalendo dalla Bufalara e un altro fronte è scoppiato a Rio Vivo, in corso evacuazione di alcuni residenti. La costa è in stato di guerra, con mezzi e uomini per terra, mare e aria. Assurdo quello che sta accadendo oggi, nel giorno più caldo da due anni a questa parte. Evidente la mano dell'uomo, con simili condizioni climatiche.

Enorme il timore dei residenti e le squadre di Vigili del Fuoco e soccorritori cercano di dividersi per non lasciare scoperto alcun versante, assieme alle forze dell'ordine. Il sindaco sta coordinando tutti gli interventi della Protezione civile locale.