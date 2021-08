In via Mar Mediterraneo: circondati dal fuoco, una domenica di terrore

TERMOLI. Tra i due momenti drammatici vissuti sulla costa a Termoli a causa dell'emergenza incendi, la zona di via Mediterraneo. Uno dei cittadini che risiedono in quei palazzi circondati dalle fiamme ha voluto esprimere cosa si sia subito e provato ieri: «Abbiamo vissuto una giornata di autentico terrore circondati dal fuoco. Una situazione che ci aspettavamo prima o poi visto e considerato che pur avendo segnalato più volte il fatto che la zona visto le molte residenze abitative era sommersa da erbacce alte e incolte che in giornate come quella di ieri sarebbe stato scontato che sarebbe successo quello che appunto abbiamo vissuto con terrore per tutta la giornata. Non abbiamo parole per esprimere il nostro disappunto e dissenso, potrà sembrare una frase fatta ma purtroppo è realtà noi termolesi di periferie siamo sempre considerare cittadini di categorie inferiori».